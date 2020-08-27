Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,50 azalışla 455,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739,00 lira, Cumhuriyet altını 3.024,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 459 lira 50 kuruşken satışı ise 459 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 740 lira satış fiyatı 745 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 27 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: