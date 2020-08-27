Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, 2002 ile 2019'un vergi rakamlarını grafiklerle kıyasladı.

Albayrak, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.

"Faiz ekonomisinden hizmet ekenomisine geçiş budur" diyen Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor" değerlendirmesini yaptı.