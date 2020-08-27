Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'sinin toplumun refahı için kullanıldığına dikkat çekti.
Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, 2002 ile 2019'un vergi rakamlarını grafiklerle kıyasladı.
Albayrak, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.
"Faiz ekonomisinden hizmet ekenomisine geçiş budur" diyen Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor" değerlendirmesini yaptı.
2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020
FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae
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