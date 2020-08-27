Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 27 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3560’tan işlem görüyor. İşte, 27 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,3560'tan işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,3356 en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3699'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,3670'ten işlem gördü..
27 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3800
|
7,3810
|
7,3550
|
7,3560
|
Avro
|
8,7200
|
8,7210
|
8,6660
|
8,6670
|
Sterlin
|
9,7320
|
9,7810
|
9,7070
|
9,7560
|
İsviçre Frangı
|
8,1150
|
8,1560
|
8,0800
|
8,1210
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,3500
|
7,4300
|
7,3250
|
7,4050
|
Avro
|
8,6800
|
8,7600
|
8,6260
|
8,7060
|
Sterlin
|
9,6720
|
9,8820
|
9,6470
|
9,8570
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