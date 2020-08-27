Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,3560'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,3356 en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3699'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,3670'ten işlem gördü..

27 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: