Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 artışla 496,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 804,00 lira, Cumhuriyet altını 3.289,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,64 yükselişle 496,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 496 lirayken satışı ise 496 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 799 lira satış fiyatı ise 804 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 26 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: