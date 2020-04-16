Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 382,9 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 381,2 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 382,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını da 2.564 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.710-1.740 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 382 lira 28 kuruştan satışı ise 382 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 607 lira satış fiyatı 632 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.724,31 dolar

Satış: 1.724,50 dolar

Gram

Alış: 382,28 lira

Satış: 382,80 lira

Çeyrek

Alış: 607,57 lira

Satış: 632,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.523,00 lira

Satış: 2.564,00 lira