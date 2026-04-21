Ekonomi
TRT Haber 21.04.2026 05:32

Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın açıklanacak

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Para Politikası Kurulu (PPK), yarın yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Sıradaki Haber
Suriye ile Türksat arasında tapu ve kadastro odaklı dijital dönüşüm mutabakatı imzalandı
