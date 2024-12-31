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Ekonomi
TRT Haber-AA 31.12.2024 05:38

Gözler cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyonunda

TÜİK tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre aralık ayı enflasyonu için yüzde 1,61 artış tahmini yapıldı.

Gözler cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyonunda

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Memur ve emekli aylıkları için kritik tarih 3 Ocak 2024. Bu tarihte aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak.

AA'nın enflasyon beklenti anketi yayımlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

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