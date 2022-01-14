Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Pakdemirli, "Girişimcilerimize müjdemiz var" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.

Girişimcilerimize müjdemiz var.



IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz.



Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacağız.



Destek bizden, üretmek sizden. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 14, 2022

"IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" açıklamasını yaptı.

Yatırım yapmak isteyen girişimciler projelerini 19 Ocak–11 Mart 2022 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edebilecek.