Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Girişimcilere hibe desteği müjdesi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, IPARD-2 Programı kapsamında uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği verileceği müjdesini verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Pakdemirli, "Girişimcilerimize müjdemiz var" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.
Girişimcilerimize müjdemiz var.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 14, 2022
IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz.
Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacağız.
Destek bizden, üretmek sizden.
"IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" açıklamasını yaptı.
Yatırım yapmak isteyen girişimciler projelerini 19 Ocak–11 Mart 2022 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edebilecek.
Etiketler: Bekir Pakdemirli Hibe Desteği Tarım ve Orman Bakanlığı
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