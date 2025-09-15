Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.09.2025 22:52

Gıda Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Gıda Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'teki tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı.

Önceki komite ve alt komite toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın görüşüldüğü toplantıda, yurt içinde ve yurt dışında tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler ele alınarak ürün bazında arz ve talep dengesi değerlendirildi.

Gıda Komitesi toplandı

Toplantıda, gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirlerle stok ve fiyat bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik geliştirilebilecek mekanizmalar istişare edilirken kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar kararlaştırıldı.

Hayvansal üretimle ilgili hususların yanı sıra Türkiye'deki iklim değişikliğinin ve bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadiselerinin etkileriyle 2026 yılına ilişkin risklerin detaylı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda, üreticileri ve tüketicileri korumaya yönelik alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında gıda ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.

ETİKETLER
Gıda Mehmet Şimşek İbrahim Yumaklı Ömer Bolat
Sıradaki Haber
THY "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" şirketi seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine saldırısında 4'ü çocuk 12 sivil yaralandı
23:20
Kartalkaya'daki otel yangını davasında savcı mütalaasını sundu
23:02
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi
23:06
Suriye'deki Sednaya Hapishanesi sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaret edilebilecek
22:52
Portekiz, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik gelecek hafta adım atacak
23:04
Can Holding'e yönelik soruşturma: 5 tutuklama
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ