Gıda güvenliğine ilişkin denetimlerde 1,4 milyar lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, dijital medya yayın yönetmenlerinin katıldığı, 2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı"nda konuştu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için denetimleri artırdıklarını vurgulayan Yumaklı, bu yıl 1,3 milyon denetim gerçekleştirdiklerini, 1,4 milyar liraya yakın para cezası uyguladıklarını, 570 kez de savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"Karekod uygulama sistemini başlattık"

Sağlığı tehlikeye düşüren ya da etiketteki belirlenmiş olan veya açıklanmış bilgilerin ürün içerisinde yer alıp almamasına bağlı olarak taklit, hileli ürünleri, firma ve marka isimleriyle anlık olarak yayınladıkları yeni bir sistemi devreye aldıklarını hatırlatan Yumaklı, "Bunun dışında tüketicilerimizin herhangi bir ürün satış ya da toplu tüketim yerleri ya da farklı bir gıda ile ilgili olan tesiste oranın denetimiyle alakalı ne durumda olduğunu görmeleri, takip etmeleri amacıyla da karekod uygulama sistemini başlattık." dedi.

2024 yılı içerisinde bu sistemi gönüllülük esasına göre uyguladıklarına dikkati çeken Yumaklı, "Ancak 2025 yılından itibaren her bir vatandaşımızın cep telefonlarında indirecekleri Tarım Cebimde uygulamasının bir sekmesinde gittikleri işletmenin barkodunu okutarak o işletmenin denetlenip denetlenmediğini ve ne zaman denetlendiği görme imkanı olmuş olacak." ifadelerini kullandı.