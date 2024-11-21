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Ekonomi
AA 21.11.2024 13:13

GİB "vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı" iddialarını yalanladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borcunun silinip kamunun zarara uğratıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirerek, "Olayla ilgili olarak gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

GİB "vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı" iddialarını yalanladı

GİB, bir medya kuruluşunda yer alan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Haberin tamamen "asılsız" olduğuna, "gerçeği yansıtmadığına" dikkat çekilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

Gerekli denetimler yapılıyor

Haberde iddia edilen uygulamanın hiçbir zaman vuku bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "Zira tahakkuk etmiş, yani ödenmesi gereken hale gelmiş bir vergi borcunu, bir vergi cezasını ya da bunların zamlarını, faizlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna olmak üzere hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, vergi hukukunda yer alan ve henüz kesinleşmemiş vergi ve cezalar ile ilgili uzlaşma imkanı sağlayan müessese kanunla yeniden düzenlenerek vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, GİB'in, elektronik vergi sistemleriyle gerekli analiz, kontrol ve denetimleri yaptığı ve sonuçları raporladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Nitekim habere konu olay 2021 yılında gerçekleşmiş olup, idare tarafından derhal tespit edilmiş ve ivedilikle hukuki süreç başlatılmış ve yargıya intikal ettirilmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız nezdinde de idari soruşturma sonuçlandırılmış gerekli müeyyideler uygulanmıştır. Olayla ilgili gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır."

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