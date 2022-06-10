Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni devreye aldığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracının detayları açıklandı.

Türkiye genelinde 15 Haziran ile 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES

ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak.

Talep toplama işlemleri Ziraat bankası Halk Bankası ve Vakıflar Bankası üzerinden yapılabilecek. Senetler için asgari talep tutarı bin türk lirası olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecek.

Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES koşullarını açıkladı...



15-22 Haziran arasında taleplerin toplanacağı GES'in detaylarını @trthaber muhabiri Demet Sağlık Geçit aktardı.https://t.co/c1vf9Jure1 pic.twitter.com/Mj3dPhPafQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2022

Devlet iç borçlanma senedi GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında bu iki teşebbüsün bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacak.

182 günlük vadede Hazinece Belirlenen Dönemsel Getiri Oranı yüzde 5,32 yıllık bileşik bazda getiri oranı yüzde 23,4 olarak açıklandı.