BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,83 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,22 ile madencilik oldu.

ABD’de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair beklentilerin güçlendiğini ve bunun da pay piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olduğunu belirtti.

Haftaya Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.