Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medyadan yaptı.
Nebati, mesajında, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas aldığını anımsatan Nebati, bu imkanla yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlandığını belirtti.
Bakan Nebati, "Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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