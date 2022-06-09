Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı
[Kolaj: TRT Haber]
Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni bir adım attı.
Gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) toplama işlemi başlatılacağını duyurdu. Bakanlık talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.
GES'lerin sadece gerçek kişilere sunulacağı ifade edildi.
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Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Son Dakika
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