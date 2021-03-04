Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Şubat 2020’de 147 milyon 560 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 90,2 azalarak 14 milyon 478 bin dolara geriledi.

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat İstanbul’dan gerçekleştirildi

Türkiye’nin 19 kentinden ürün ihracatının gerçekleştirildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 9 milyon 276 bin doları İstanbul’dan yapıldı.

İstanbul’u İzmir ve Balıkesir takip etti.

Miktar bazındaki en fazla artış Avusturya’da kaydedildi

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 4 milyon 875 bin dolarla Norveç oldu.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 750 bin dolarla Avusturya'da kaydedildi.

İhracata en büyük katkıyı gemi yan sanayi yaptı

Şubat ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 5,3 milyon dolarla gemi yan sanayi yaparken, bunu 5,2 milyon dolarla gemi takip etti.