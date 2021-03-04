Şirket, bu yıl da ancak yüzde 40-50 seviyesinde kapasiteyle hizmet vereceği öngörüsünde bulundu.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, "Geçtiğimiz yıl, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için şirket tarihindeki en zorlu yıldı." diye konuştu.

Spohr, uluslararası kabul gören dijital aşılama (aşı pasaportu) ve test sertifikalarının seyahat yasakları ve karantinanın yerini alması gerektiğini söyledi.

2019'daki yüzde 90'lık kapasiteye ancak 2025 yılında ulaşılması bekleniyor.

Hükümet kurtarma paketi sağlamıştı

Lufthansa, COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelirken, Alman hükümeti, geçtiğimiz yıl haziranda 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Daha önce COVID-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giden şirket, 22 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.