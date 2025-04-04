Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.04.2025 12:06

Gelir vergisi beyannamesinde son gün 7 Nisan

Geçen sene elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

Gelir vergisi beyannamesinde son gün 7 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgiye göre, gelir vergisi mükelleflerinin, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini verme ve ödeme dönemi devam ediyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen talepler üzerine beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatılmıştı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verebiliyor.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde doldurabiliyor.​​​​​​​

Konutlarından 33 bin liradan fazla kira geliri elde edenler vergi ödeyecek

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerinin de 7 Nisan'a kadar kira beyannamelerini vermesi gerekiyor.

Bu kapsamda konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Beyannameyi zamanında vermeyene özel usulsüzlük cezası

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

2024 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

ETİKETLER
Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi
Sıradaki Haber
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 3 katına çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
115 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul'da yakalandı
15:11
Kassam Tugayları, komutanlarından Hasan Ferhat'ın öldüğünü doğruladı
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Nisan'da AVM'ler onların dediği gibi olmadı
14:53
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi
14:31
"Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı
14:26
Stratejik yatırımlar "mega endüstriyel parklar" ve "endüstri şehirleri" ile güçlenecek
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ