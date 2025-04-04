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Ekonomi
AA 04.04.2025 11:58

Tarifeler Fed'in faiz indirim döngüsünü etkileyebilir

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki faiz indirim döngüsünü etkileyebileceğini belirtti.

Tarifeler Fed'in faiz indirim döngüsünü etkileyebilir
[Fotograf: AA]

Trump'ın açıkladığı tarifeler küresel enflasyon ve büyüme üzerinde belirsizliklere sebep olurken, bundan sonraki makroekonomik veri akışının da daha önemli bir hale gelmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin Fed'in bundan sonraki faiz indirim döngüsünü etkileyebileceğini belirtti.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede karşılıklı tarifelerin stagflasyonist bir şoka, yani daha yüksek enflasyona ve daha yavaş büyümeye yol açması muhtemel olduğunu kaydetti.

Bu durumun Fed açısından bir ikilem ortaya çıkardığını vurgulayan Marey, "Daha yüksek enflasyon faiz artışı gerektirir ancak daha yavaş büyüme faiz indirimi gerektirir." dedi.

Marey, "Genel olarak, bu etkiler makroekonomik verilerde ortaya çıktığında Fed faizleri sabit tutmayı tercih edebilir. Başka bir deyişle, karşılıklı tarifelerin Fed'in faiz indirim döngüsünde bir duraklamaya yol açması muhtemel." değerlendirmelerinde bulundu.

Capital Economics Küresel Başekonomisti Jennifer McKeown da "Tarifelerin bu yıl ABD'de enflasyonu yüzde 4'ün üzerine çıkarması bekleniyor. Bu durum muhtemelen Fed'i yatırımcıların beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını düşürmek yerine sabit tutmaya teşvik edebilir." ifadelerini kullandı.

"Tarifeler, FOMC'nin özgürlük alanını sınırlayabilir"

TD Securities Küresel Makro Strateji Başkanı James Rossiter, Fed'in bu yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine devam edeceği görüşünü benimsediklerini söyledi.

Rossiter, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trump'ın diğer ülkelere karşılıklılık esaslı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalaması sonrasında tarife şoklarından kaynaklı tehlike ne kadar büyük olursa uzun dönemli enflasyon beklentilerinin tam sabit bir hal alamama riski de o kadar büyük olacak. Bu durum, FOMC'nin büyümeye beklenenden daha büyük bir olumsuz darbe gelmesi durumunda nasıl tepki vereceği konusunda özgürlük alanını kesinlikle sınırlayacaktır."

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