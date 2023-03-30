2022 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1'inci taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona eriyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı süre konusunda yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Buna göre gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

Mükellefler için son günün 5 Nisan 2023 Çarşamba olduğu belirtildi.

Ayrıca yine 31 Mart'a kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatılması kararı alındı.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.