Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.11.2024 16:37

Gelir İdaresi'nden Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarında kullanılacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) etkin şekilde uygulanabilmesi için ilgili tüm tarafların görevlerini tam, doğru ve zamanında yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gelir İdaresi'nden Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

GİB'den yapılan açıklamada, UTTS'nin, vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmasının öngörüldüğü anımsatıldı.

Sistem kapsamındaki taşıtların depo girişlerine gerekli bilgileri içeren taşıt tanıma birimi takılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Akaryakıt pompalarının tabancalarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılması, bu cihazın taşıt tanıma birimini okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza (YN Pompa ÖKC) güvenli olarak iletilmesi söz konusu olacaktır. Akaryakıt alımı sırasında, pompalara takılan taşıt tanıma okuyucu cihazı ile depolara takılacak birimlerin elektronik haberleşmesiyle taşıtın plaka bilgisi YN Pompa ÖKC'lere otomatik aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girilmesi söz konusu olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yakıtın verilmesinin ardından da ÖKC fişinin, sistem kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde otomatik düzenleneceğine dikkat çekilerek, "Taşıt tanıma birimi takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, sistem üzerinden düzenlenmeyen ÖKC fişleri akaryakıt giderlerinin belgelendirilmesinde kullanılamayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuya ilişkin tüm yetkili firma listesi, bilgi ve rehberlerin "www.utts.gov.tr" adresinde yayımlandığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek ÖKC fişlerinin, plaka bilgisi elle girilmeden otomatik olarak akaryakıtı alan taşıtların plaka bilgilerini ihtiva edecek şekilde düzenlenmesini temin edecek sistemin zamanında ve etkin şekilde uygulanabilmesi için akaryakıt istasyonu, yetkili montaj firmaları, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri, yetkili taşıt montaj firmaları, bayi denetim sistemi yazılımları ve akaryakıt dağıtım şirketleri ile taşıt sahiplerinin yapmaları gereken işlemleri tam, doğru ve zamanında yerine getirmeleri gerekmektedir."

ETİKETLER
Akaryakıt Gelir İdaresi Başkanlığı
Sıradaki Haber
Arap Devletleri Ligine ihracat 40 milyar dolara ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz
17:27
Bakan Göktaş: Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,4'e yükseldi
17:21
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 10 zanlı tutuklandı
17:24
Perge'deki antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı
17:08
Eskişehir'de kentsel dönüşüm yapılan binada göçük: 2 işçi yaralandı
17:05
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti
Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
FOTO FOKUS
Önce kendisi sonra da evcil köpeği pitbull saldırısına uğradı
Önce kendisi sonra da evcil köpeği pitbull saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ