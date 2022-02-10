Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel dönemlerin vazgeçilmezi kesme çiçek üretiminde geçen yıl 2020'ye kıyasla artış gerçekleşti.

Süs bitkileri üretimi söz konusu dönemde yüzde 2,9 artarak 1 milyar 661 milyon 449 bin 405 adetten 1 milyar 710 milyon 53 bin 647 adede yükseldi.

Kesme çiçek üretiminde yüzde 5,2 artış

Kesme çiçek üretiminde de yüzde 5,2 artış hesaplandı. 2020'de 1 milyar 12 milyon 465 bin 237 adet olan üretim, geçen yıl 1 milyar 64 milyon 982 bin 954'ü buldu. Kesme çiçek üretimi, süs bitkileri içinde yüzde 62,3'lük paya sahip oldu. Diğer süs bitkileri ise bu kategoride yüzde 37,7'lik kısmı teşkil etti.

Kesme çiçeklerden karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,3 artış gösterdi ve 606 milyon 841 bin 140 adet olarak kayıtlara geçti. Süs bitkileri içinde karanfilin payı yüzde 35,5'e ulaştı.

Gerbera üretimi de yüzde 7,2'lik payla ikinci sırada yer aldı. Bu çiçeğin üretimi geçen yıl 120 milyon 603 bin 8 adet olarak hesaplandı.

Kesme gül üretimi ise yüzde 5,9'luk pay ve 101 milyon 204 bin 410 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Üretimi yüzde 241 arttı

Üretim miktarında en fazla artış görülen çiçek statice oldu. Bu çiçeğin üretimi 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 241,2 artışla 714 bin 350 adedi buldu.

Şebboy üretimi de yüzde 15,9 artarak 7 milyon 412 bin 290 adede yükseldi.

"Lalegül" olarak anılan lisianthus üretimi yüzde 14,1 artışla 20 milyon 346 bin 800 adede çıktı. Anemon üretimi de yüzde 9,5 artış göstererek 1 milyon 300 bin 500 adede ulaştı.

Üretiminde en fazla düşüş görülen çiçek ise yüzde 50 ile iris oldu. Bu çiçekten geçen yıl 120 bin adet üretim yapıldı. İrisi yüzde 33,1'lik düşüşle son yılların en çok tercih edilen çiçeklerinden orkide izledi. Geçen yıl 1 milyon 903 bin 800 adet orkide üretildi. Lale üretimi de yüzde 31,6 düşerek 27 milyon 830 bin adede geriledi.