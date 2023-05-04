Gabar'daki keşif Türkiye'nin enerjideki 'makus talihini' değiştirecek

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz ve Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol keşiflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'deki keşfi açıklarında birilerinin inanmadığını, aşamaları geçtikçe inananların sayısının arttığını dile getiren Dönmez, "Karada da en son yaktık, sisteme de bu ay içinde veriliyor. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı'mız vatandaşlarımıza açılışta iki müjde vermişti. Birisi 25 metreküp mutfak kullanımlarının bir yıl süreyle bedavaya verilmesi, diğeri de ilk bir ayda tüm faturaların karşılanması. Faturalar gitmeye başladı. Orada tüketim değerleri yazıyor ama 'sıfır' bedel, 'Karadeniz gazımız hayırlı olsun' şeklinde. Son derece olumlu geri dönüşler de alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu son yıllardaki gelişmeler ithalatımızı önemli ölçüde azaltır"

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Gabar Dağı'nda keşfedilen yeni petrol rezervinin duyurulmasının ülkede heyecanla karşılandığını söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını kıracak, azaltacak müjdelerin peşi sıra gelmeye başladığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu niçin oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı'mızın elbette bu projenin arkasında kararlı şekilde durması, ekibimizin bu işe adanması ve inanması. Arayınca da çalışınca da Mevla'm nasip ediyor. Hakikaten son derece sevindirici anlar ve günler yaşıyoruz. 5 yıl önce bizim petrol üretimimiz günlük 40-50 bin varil bandındaydı. Geçtiğimiz yılı 80 bin varille kapattık. Bu son sahayla birlikte birkaç yıl içinde ilave 100 bin varil daha üretim imkanına kavuşmuş olacağız. Böylece yıllık üretimimiz, tüketimimizin neredeyse yüzde 20'sini, belki bir miktar fazlasını karşılayabilir hale gelecek.

Bizim ithalatta en önemli kalemlerimizden biri, enerji ithalatı; petrol ve doğal gaz. Bu son yıllardaki gelişmeler ithalatımızı önemli ölçüde azaltır. Cari açığımıza son derece pozitif katkısı olacak. Sadece geçtiğimiz yıl 95 milyar dolarlık enerji ithalatı vardı, petrol ve doğal gaz olmak üzere. Ne kadar fazla üretirsek, yurt dışına ödeyeceğimiz döviz de o kadar azalacaktır."

"Terörden arındırıldıkça o bölgelerde aramalarımıza hız vereceğiz"

Dönmez, Gabar'daki kuyuya şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini hatırlattı.

Geçen yıl da yine Gabar'daki bir kuyuya şehit Esma Çevik'in adını verdiklerini anlatan Dönmez, "Bu şehitler bizim kamu görevlilerimiz. Çalışırken şehit olmuşlardı. Onların adını o sahalar faaliyet gösterdiği müddetçe hatıralarımızda yaşatmak için bu sahalara verdik." diye konuştu.

Bu keşfin, Türkiye'nin enerjideki "makus talihini" önemli ölçüde değiştireceğini kaydeden Dönmez, "Çünkü o sahada bizim daha arayacağımız birçok bölge var. Neden oraya giremedik yıllarca? Terör vardı, terör nedeniyle oralara giremiyorduk. Belki de terörün olma nedenlerinden biri bu. Şimdi terörden arındırıldıkça o bölgelerde aramalarımıza, araştırmalarımıza hız vereceğiz." diye konuştu.

Nükleer enerjiyle ilgili çalışmalar

Bakan Fatih Dönmez, Mersin'deki nükleer güç santraline nükleer yakıtı getirdiklerini, söz konusu santralin nükleer tesis statüsünü kavuştuğunu anımsattı.

Tesisteki 4 ünite devreye girdiğinde, ülkenin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayabilecek kabiliyette olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Maalesef nükleer teknoloji sahip olmadığımız, bir türlü gerçekleştiremediğimiz bir alandı. Konuyu sadece enerji bağlamında da görülmemek lazım. Farklı alanlarda da nükleer teknoloji kullanılıyor, özellikle sağlık alanında. Nükleer tıp, gerek görüntüleme, gerek teşhis ve tedavide bu tip süreçlerde de yoğun olarak kullanılıyor. Mühendislerimiz, uzmanlarımız artık bu alanlarda da kendilerini geliştirebilecek, araştırmalar yapabilecek noktaya doğru gidiyor. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde Nükleer Araştırma Enstitümüz var. Orada gerek özel araştırmalarında, denemelerde kullanılacak teçhizatı ve alt yapıyı kurduk gerekse tıp alanındaki ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere proton hızlandırıcımız var. Onunla birtakım AR-GE çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversitelerimiz yoğun bir şekilde kullanıyor. Zaman zaman özel sektörden talepler geliyor."

Yeni müjdelerin gelebileceğini vurgulayan Dönmez, "Çalışmalarımızı ilerliyor. Netice aldıkça elbette yeni müjdelerimiz gelecek. Vatandaşlarımızın bizi izlemesi lazım. Bizi izlemeye devam edin." dedi.