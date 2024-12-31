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Ekonomi
TRT Haber 31.12.2024 13:40

Gabar'da günlük petrol üretimi 70 bin varili aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını, hedeflerinin bu rakamı 100 bin varile çıkarmak olduğunu söyledi.

Gabar'da günlük petrol üretimi 70 bin varili aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından Gabar'daki petrol üretimi ile ilgili açıklama yaptı.

Bayraktar, "Gabar: Enerjide Bağımsızlığın ve Umudun Adı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Gabar'da günlük 70 bin varil üretimi aştıklarını, hedeflerinin, bu rakamı 100 bin varile çıkararak Türkiye'nin gücüne güç katmak olduğunu vurguladı.

"Gabar, yalnızca enerji değil, umut üretiyor"

Gabar'ın yalnızca bir enerji sahası değil, 3 binden fazla çalışanıyla bölgeye hayat veren, ekonomik ve sosyal dönüşümü simgeleyen bir umut hikayesi olduğunu belirten Bayraktar, "Bu keşifler, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla büyüme kararlılığının ve enerjide bağımsız bir geleceğe yürüyüşünün güçlü bir göstergesidir. Gabar, yalnızca enerji değil, umut üretiyor. Enerjisiyle umudu, gücüyle yarını inşa ediyor. Bu tarihi projenin tüm kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

ETİKETLER
Petrol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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