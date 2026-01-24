Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.01.2026 01:05

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "pozitif"e çevirdi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "pozitif"e çevirdi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:05
Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
00:27
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
00:38
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
00:23
Yurt dışından TL fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı
00:02
Hollandalı KLM Havayolu, İsrail'e uçuşları askıya aldı
23:57
Hatay'da lastik deposunda yangın
Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu
Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ