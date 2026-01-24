SICAK
Ekonomi
HABER GİRİŞ
24.01.2026 01:05
, 24.01.2026 01:06
SON GÜNCELLEME
24.01.2026 01:06
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "pozitif"e çevirdi
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi
Ayrıntılar geliyor...
Ekonomik Büyüme
Ekonomik Düzenlemeler
