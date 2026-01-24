Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.01.2026 00:26

Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırdı.

TCMB'nin vadeleri sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)" yürürlükten kaldırıldı.

TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Öte yandan altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulama sürüyor.

