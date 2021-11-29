Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının etkileri, bulaşıcılığı ve ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar ekonomik büyüme tahminlerine dahil edilmesi için çok erken olduğu bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda 2020'nin ilk yarısında görülen büyük, senkronize bir küresel gerilemenin pek olası olmadığına inanıldığı kaydedilen açıklamada ancak enflasyondaki artışın yeni varyantın etkili olması halinde makroekonomik tepkileri zorlaştıracağı ifade edildi.

Açıklamada, yayılmasını kontrol altına almak için önemli farmasötik olmayan müdahaleler gerektiren yeni bir varyant olasılığının küresel ekonomi için devam eden bir risk olduğu vurgulandı.

"Yeni varyant nedeniyle salgın öncesi seviyelere dönüş kesintiye uğrayacak"

Turizm ve uluslararası seyahat gibi sektörlerde salgın öncesi seviyelere dönüşün yeni varyant nedeniyle kesintiye uğrayacağı belirtilen açıklamada, mal tüketiminden hizmetlere dönüşün de yavaşlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyondaki son artışların Omicron varyantına yönelik herhangi bir politika tepkisini zorlaştıracağı vurgulanarak, "Merkez bankalarının yanıt olarak para politikası ayarlarının normalleşmesini geciktirmekten çekinebileceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.