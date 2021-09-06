Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 Eylül'den itibaren fındık bölgelerinde alımlara başladığını anımsattı.

Aradan geçen yaklaşık bir haftalık sürede, fındık üreticisinin TMO'ya ilgi gösterdiğini aktaran Soydan, "Özellikle serbest piyasada fındığın fiyatı 23,5 liraya kadar geriledi. Bu durum karşısında üreticinin ilk tercihi TMO oluyor" dedi.

TMO'nun alım yaptığı depolarda üreticilerin zaman zaman yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Soydan, randımana göre ofise fındık verenlerin ürününün kilogram bedelinin 30-31 liraya kadar çıktığını ifade etti.

Özellikle serbest piyasada fiyatın düşmesiyle TMO'nun devreye girmesinin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Soydan, TMO'nun bu noktada önemli görev üstlendiğinin altını çizdi.

Soydan, üreticilere TMO'nun alım kriterlerine uygun şekilde fındık getirmeleri çağrısında bulunarak, "Randımanın fazla gelmesi üretici için ek kazanç demektir." diye konuştu.