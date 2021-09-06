Bahçe mobilyası satışları, 2020'de önceki yıla göre 2 katına çıktı. Son yıllarda bahçe mobilyaları özelinde en fazla tercih edilen mobilyalar ise koltuk ve masa takımları oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bahçe mobilyalarına ilginin 2021 yılında da artarak devam edeceğini bildirdi.

Güleç, "Bahçe mobilyaları yılın tamamında kullanılmaya başlandı. Bahçe mobilyaları, zengin dekoratif kombinasyon seçeneği sunuyor. Bunun yanı sıra bahçe ve balkon düzenlemesi hobi haline geldi" dedi.

İstanbul ve çevre illerdeki talep artışı dikkati çekiyor

Bahçe mobilyalarına ilginin kentlere göre değişiklik gösterdiğini aktaran Güleç, en fazla satışın İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Adapazarı ve Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.