Türkiye, 2020-2021 ihraç sezonunda 292 bin 439 ton iç fındık ihracatı karşılığı 2 milyar 10 milyon 787 bin 689 dolar gelir elde etti.

Fındıkta cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına, yıl bazında 344 bin 370 tonla 2021'de, sezon bazında ise 343 bin 561 tonla 2019-2020 döneminde ulaşıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan 2021-2022 sezonunda satışların beklentiler düzeyinde devam ettiğini, 340 bin ton civarında olan ihracat tahminlerini sezon sonunda yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Son günlerde etkili olan kar yağışının, bahçelerin gelişme durumu bakımından fındığa olumlu etkisi olacağını anlatan Sevinç, uzman ekiplerinin saha araştırmasına çıktığını, tüm bölgeleri tarayarak bir rapor hazırlayacaklarını ve kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.