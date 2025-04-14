Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.04.2025 14:25

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, dünyanın ve Türkiye'nin makro ekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca, bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmelerin toplantıda istişare edildiği belirtilen açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan makro finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Çarşamba Havalimanı 3 ayda 323 bin yolcuya hizmet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
Kremlin: Rusya ve ABD, ilişkileri iyileştirme ve yeniden inşa etme yolunun başında
15:03
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 983'e çıktı
15:01
6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları komisyona sevk edildi
14:46
İstanbul'da 2 katlı binanın çatısında yangın
14:42
Bakan Şimşek: Cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz
14:35
AB'den Filistin yönetimine, yaklaşık 1,6 milyar euro değerinde mali yardım paketi
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu ve sağlık durumları kötüleşen 9 Filistinliyi salıverdi
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu ve sağlık durumları kötüleşen 9 Filistinliyi salıverdi
FOTO FOKUS
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ