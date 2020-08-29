Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.

Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik.



2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah. pic.twitter.com/Ngk6cPCMh3 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" ifadelerini yer verdi.