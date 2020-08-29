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FİKKO toplantısı gerçekleştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020
Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik.
2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah. pic.twitter.com/Ngk6cPCMh3
Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" ifadelerini yer verdi.
Etiketler: hazine ve maliye bakanı berat albayrakSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:45
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