Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 28 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,34’ten işlem görüyor. İşte, 28 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,34'ten işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,3100 en yüksek 7,3818 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 7,3594'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,3370'ten işlem gördü.
28 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3550
|
7,3560
|
7,3390
|
7,3400
|
Avro
|
8,6660
|
8,6670
|
8,7160
|
8,7170
|
Sterlin
|
9,7070
|
9,7560
|
9,7620
|
9,8110
|
İsviçre Frangı
|
8,0800
|
8,1210
|
8,1090
|
8,1490
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,3250
|
7,4050
|
7,3090
|
7,3890
|
Avro
|
8,6260
|
8,7060
|
8,6760
|
8,7560
|
Sterlin
|
9,6470
|
9,8570
|
9,7020
|
9,9120