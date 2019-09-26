Glasgow Rangers ve Saint Petersburg gibi önemli takımlarda forma giyen Fernando Ricksen geçtiğimiz hafta ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Futbol dünyasının acı kaybı Fernando Ricksen'in cenaze töreni, binlerce kişinin katılımıyla Glasgow İbrox Stadyumu'nda yapıldı.

Rangers Kulübü taraftarları da, eski futbolcusunu unutulmayacak görüntülerle uğurladı.

Glasgow Rangers taraftarlarının Ricksen'in anısına bıraktığı atkılar, tişörtler, flamalar stadyum girişini bir mabed haline getirdi.

Efsane futbolcunun naaşını taşıyan cenaze arabası, taraftarların alkışları eşliğinde stadyuma getirildi.

Geçtiğimiz hafta, henüz 43 yaşında hayatını kaybeden Fernando Ricksen, 2013 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Kaynak: TRT SPOR