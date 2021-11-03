Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımından şu an için uzak durmaya çalıştığını ancak enflasyonun seviyesinin bankanın faiz artırımı konusundaki tutumunda belirleyici olabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin olarak soruları yanıtlayan Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed'in tapering'e kademeli bir şekilde başladığına dair açıklamada bulunabileceğini aktardı. Varlık alım programının 2022'nin ortasında bitebileceğini dile getiren Weidensteiner, artan enflasyon risklerinin de ilk faiz artırımının gelecek yıl gibi erken bir tarihte olabileceğine ilişkin tartışmaları körüklediğini vurguladı.

Weidensteiner, Fed üyelerinin halen mevcut yüksek enflasyon oranlarının esas olarak krizle ilgili tek seferlik etkilerin sonucu olduğunu ve önümüzdeki yıl içinde enflasyonda tekrar belirgin şekilde daha düşük oranların beklenebileceğini savunduğunu söyledi.

Enflasyondaki gevşemenin beklenenden daha uzun sürebileceğini vurgulayan Weidensteiner, enerji fiyatlarındaki yükselişin bu duruma katkı sağladığını kaydetti.

Weidensteiner, fiyat enflasyonunun giderek daha fazla mal grubuna yayıldığını ve bu olumsuz enflasyon tablosunun Fed'in karşı önlem alması gerektirdiğini belirtti.

Fed'in projeksiyonlarında bankanın faiz artırımı konusunda 2023'e kadar adım atmayacağı öngörüsüne yer verildiğini ifade eden Weidensteiner, ancak piyasaların bankanın bu kadar uzun süre bekleyebileceği konusuna şüpheyle baktığını aktardı.