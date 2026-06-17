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Ekonomi
AA 17.06.2026 10:03

Fed öncesi altın fiyatlarında ivme kaybı

Güne sınırlı bir düşüşle başlayan gram altın, 6 bin 441 lira seviyelerinde dengelenirken; piyasalar bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh yönetiminde açıklanacak ilk faiz kararına ve verilecek sözlü yönlendirmelere odaklandı.

Fed öncesi altın fiyatlarında ivme kaybı
[Fotograf: AA]

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 441 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 6 bin 447 liradan tamamlamıştı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 441 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 67 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 4 bin 325 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararı toplantısı öncesinde ivme kaybetti.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları ile Warsh'ın vereceği mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Fed'in bu yıl faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörüler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık ayında yüzde 77 ihtimalle faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi de altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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