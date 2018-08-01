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FED faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını, beklendiği gibi yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu.

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FED faiz oranını sabit tuttu

Fed'in Washington'daki merkezinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sona erdi.

Toplantının karar metninde, FOMC'nin 8 üyesinin oy birliğiyle politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutma kararını aldığı belirtildi.

Ülke ekonomisinin, haziran ayındaki bir önceki toplantıdan bu yana sağlıklı hızda büyümeye ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan metinde, ayrıca tüketici harcamalarının ve yatırımların da gücünü koruduğu kaydedildi.

Fed'in enflasyona yönelik değerlendirmesi ise, "Hem genel hem gıda ve enerji harici enflasyon yüzde 2'ye yakın seyretti." şeklinde değiştirildi.

Bu cümle bir önceki toplantının metninde, "Hem genel hem gıda ve enerji harici enflasyon yüzde 2'ye yaklaştı." olarak verilmişti.

Kademeli ek faiz artırımları devam edecek sinyali

Öte yandan karar metninde, bir önceki toplantıdan sonra yapıldığı gibi, "Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bu cümleyi, ticaret gerilimlerinden kaynaklanan risklerin artmasına rağmen korunmasının Fed'in 25-26 Eylül'de yapacağı toplantıda faiz artıracağının sinyali olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA

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