Fed'den yapılan açıklamada, Clarida'nın 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı aktarıldı.

Duyuruda, görev süresi 31 Ocak'ta sona erecek Clarida'nın 14 Ocak'ta yönetim kurulundan istifa etmeyi planladığı kaydedildi.

Clarida'nın istifa kararının Fed'in koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiğine ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ı Fed Başkan Yardımcısı olarak aday göstermişti.