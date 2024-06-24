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Ekonomi
TRT Haber 24.06.2024 13:24

Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza

Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon 782 bin 90 kişi şehirler arası otobüslerle seyahat etti. 14-23 Haziran tarihlerinde 13 bin 855 otobüste denetim yapıldı. Fahiş fiyat uygulayan ve korsan taşımacılık yapan firmalara 23 milyon 453 bin 8 lira idari işlem uygulandı.

Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza
[Fotograf: TRT Haber]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil süresince Bakanlık olarak şehirler arası otobüslere yönelik aldıkları sıkı tedbirler sayesinde fahiş fiyattan bilet satışının önüne geçtiklerinin altını çizdi.

Uraloğlu, "Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. 14 Haziran 2024 Cuma gününden bugüne kadar 107 bin 896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcu seyahat etti. Bayram tatili öncesi ve bayram tatili süresince yurt genelinde yaptığımız denetimlerde ⁠ise 13 bin 855 otobüs denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerde otobüs işletmecilerine bin 628 ceza ve 34 bin 591 uyarı olmak üzere toplamda 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle tatil öncesi ve sonrası, yollarda ve yolcu taşımacılığında oluşacak yoğunluklara yönelik alınan tedbirler ve denetimler sayesinde vatandaşların bayram tatili boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptığını belirterek, “Bu sürede ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat sahada denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını gerçekleştirmeleri için bayram tatili öncesi ve bayram süresince yurt genelinde otobüs denetimlerimizi etkin bir şekilde uyguladık.” dedi.

Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza

Fahiş bilet uygulayan işletmeler tek tek incelendi

Kurban Bayram tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulandığını ifade etti.

Uraloğlu, "Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. 14 -23 Haziran tarihleri arasında 107 bin 896 adet otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 adet yolcu taşındı" diye konuştu.

"Bayrama güven içinde girin diye denetimlerimizi artırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri işbirliği ile çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik % 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yaptık" açıklamasını yaptı.

Yapılan denetimler kapsamında Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı bir şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandığını yineleyen Bakan Uraloğlu, "Bu denetimlerimiz sadece bayramı kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanması için, yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Kurban Bayramı
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