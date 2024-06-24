Bakan Bolat, Cezayir'de mevkidaşı Zitouni ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir ziyareti kapsamında bir araya geldiği Bakan Zitouni ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımları detaylı şekilde ele aldıklarını dile getiren Bolat, karşılıklı yatırım fırsatları ve ticaret hacmini genişletme konularında görüşlerini paylaştıklarını açıkladı.

Bolat, özellikle demir-çelik ile kimyevi ürünler sektörlerinde ortak projelerin ve yatırımların artırılması konularına odaklandıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Her iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlayacağı stratejik işbirlikleri üzerinde durarak, geleceğe yönelik somut planlar yaptık. Ayrıca, ithalat izinlerinin kolaylaştırılması ve Türk firmalarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için aksiyon alınması gerektiğini ifade ettik. Ticaret Bakanlığı olarak işbirliklerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek için yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."