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Ekonomi
AA 24.06.2024 12:32

Bakan Bolat, Cezayir'de mevkidaşı Zitouni ile görüştü

Bakan Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayeb Zitouni görüştü. Her iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlayacağı stratejik işbirliklerini ele aldıklarını söyleyen Bakan Bolat, "İthalat izinlerinin kolaylaştırılması ve Türk firmalarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için aksiyon alınması gerektiğini ifade ettik" dedi.

Bakan Bolat, Cezayir'de mevkidaşı Zitouni ile görüştü
[Fotograf: DHA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir ziyareti kapsamında bir araya geldiği Bakan Zitouni ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımları detaylı şekilde ele aldıklarını dile getiren Bolat, karşılıklı yatırım fırsatları ve ticaret hacmini genişletme konularında görüşlerini paylaştıklarını açıkladı.

Bakan Bolat, Cezayir'de mevkidaşı Zitouni ile görüştü

Bolat, özellikle demir-çelik ile kimyevi ürünler sektörlerinde ortak projelerin ve yatırımların artırılması konularına odaklandıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Her iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlayacağı stratejik işbirlikleri üzerinde durarak, geleceğe yönelik somut planlar yaptık. Ayrıca, ithalat izinlerinin kolaylaştırılması ve Türk firmalarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için aksiyon alınması gerektiğini ifade ettik. Ticaret Bakanlığı olarak işbirliklerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek için yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Cezayir
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