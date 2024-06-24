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Ekonomi
AA 24.06.2024 13:07

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 10.772,99 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,63 puan artışla 10.772,99 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,00 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,35 ile tekstil deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

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