Evde elektrik ve doğal gaz tüketimi arttı
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle kapanan okullara, evden çalışma sistemine geçen sektörler ve bireysel tedbirler nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar da eklenince hane içi doğalgaz tüketimi 2 katına çıktı. Elektrikte artış ise yüzde 6'ya yakın.
Türkiye'de koronavirüs salgının önüne geçmek için çok sayıda tedbir alındı, alınmaya da devam ediyor. Bu süreçte kamunun aldığı önlemlere özel sektör ve vatandaşların bireysel tedbirleri de eklenince milyonlarca kişi salgın dönemini evinde geçirmeye başladı.
Enerji tüketim alışkanlıklarımız da değişti
Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, vatandaşların evlerine kapandığı, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde hayatın neredeyse durduğu dönemde enerji tüketim verilerinin ve alışkanlıklarının da değiştiğini açıkladı.
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle okulların tatil edildiği 16 Mart Pazartesi gününden itibaren elektrik tüketiminin gündüz saatlerinde arttığını söyleyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Salgın öncesinde en yüksek talep akşam 8 sularında görülüyordu. Yani vatandaş işten çıkıp eve geldiğinde hane içi elektrik tüketimi de artıyordu” şeklinde konuştu.
Bir haftada yüzde 2’nin üzerinde artış
Koronavirüs nedeniyle okulların kapandığı günden itibaren en yüksek tüketimin görüldüğü saatin de değiştiği bilgisini paylaşan EED Başkanı, şöyle devam etti:
“Akşam saat 8 sularında görülen en yüksek talep sabah saat 11’de görülmeye başlandı. 16 Mart’tan sonraki bir haftalık zaman dilimindeki toplam elektrik talebi bir önceki haftaya göre yüzde 2,2 yükseldi.
Elektrikte mevcut tabloyu bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda ise artışın yüzde 5,9 olduğunu görüyoruz.”
Doğal gaz tüketimi tavan yaptı
EED Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, hane içi doğal gaz tüketiminde de benzer bir tablonun yaşandığının altını çizerek, “16 Mart’tan sonraki bir haftalık zaman dilimindeki referans fiyat üzerinden eşleşme miktarları bir önceki haftaya göre yüzde 65 yükselmiş. Bu veriyi geçen yılın bu dönemine göre kıyaslayınca tüketimin yüzde 116 arttığını görüyoruz” dedi.
Altyapı planlaması son derece önemli
Türkiye’nin de dünyanın geri kalan coğrafyaları gibi olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Bu dönemde satışları artan enerji şirketlerinin kesintisiz arz için gerekli planlamayı yapması çok önemli. İçinde bulunduğumuz koşullarda enerji şirketlerinin birincil önceliği karlılığın artması olmamalı. Arzın kesintisiz ve başka herhangi bir problem yaşanmaksızın sürmesi sağlanmalı" şeklinde konuştu.