Türkiye'de koronavirüs salgının önüne geçmek için çok sayıda tedbir alındı, alınmaya da devam ediyor. Bu süreçte kamunun aldığı önlemlere özel sektör ve vatandaşların bireysel tedbirleri de eklenince milyonlarca kişi salgın dönemini evinde geçirmeye başladı.

Enerji tüketim alışkanlıklarımız da değişti

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, vatandaşların evlerine kapandığı, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde hayatın neredeyse durduğu dönemde enerji tüketim verilerinin ve alışkanlıklarının da değiştiğini açıkladı.

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle okulların tatil edildiği 16 Mart Pazartesi gününden itibaren elektrik tüketiminin gündüz saatlerinde arttığını söyleyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Salgın öncesinde en yüksek talep akşam 8 sularında görülüyordu. Yani vatandaş işten çıkıp eve geldiğinde hane içi elektrik tüketimi de artıyordu” şeklinde konuştu.

[EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu.]

Bir haftada yüzde 2’nin üzerinde artış

Koronavirüs nedeniyle okulların kapandığı günden itibaren en yüksek tüketimin görüldüğü saatin de değiştiği bilgisini paylaşan EED Başkanı, şöyle devam etti:

“Akşam saat 8 sularında görülen en yüksek talep sabah saat 11’de görülmeye başlandı. 16 Mart’tan sonraki bir haftalık zaman dilimindeki toplam elektrik talebi bir önceki haftaya göre yüzde 2,2 yükseldi.

Elektrikte mevcut tabloyu bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda ise artışın yüzde 5,9 olduğunu görüyoruz.”

Doğal gaz tüketimi tavan yaptı

EED Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, hane içi doğal gaz tüketiminde de benzer bir tablonun yaşandığının altını çizerek, “16 Mart’tan sonraki bir haftalık zaman dilimindeki referans fiyat üzerinden eşleşme miktarları bir önceki haftaya göre yüzde 65 yükselmiş. Bu veriyi geçen yılın bu dönemine göre kıyaslayınca tüketimin yüzde 116 arttığını görüyoruz” dedi.

[Uzmanlar, salgın günlerinde evde doğal gaz üretiminin arttığını açıkladı. Foto: AA]

Altyapı planlaması son derece önemli

Türkiye’nin de dünyanın geri kalan coğrafyaları gibi olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Bu dönemde satışları artan enerji şirketlerinin kesintisiz arz için gerekli planlamayı yapması çok önemli. İçinde bulunduğumuz koşullarda enerji şirketlerinin birincil önceliği karlılığın artması olmamalı. Arzın kesintisiz ve başka herhangi bir problem yaşanmaksızın sürmesi sağlanmalı" şeklinde konuştu.