Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 6 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,4520'den işlem görüyor. İşte, 6 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,4520'den işlem görüyor.
Dün en düşük 8,4153, en yüksek 8,4796 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4192'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 8,4520'den işlem gördü.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,9990'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,0840'tan satıldı.
6 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
8,4500
|
8,4510
|
8,5650
|
8,5660
|
Avro
|
9,9940
|
9,9950
|
10,1740
|
10,1750
|
Sterlin
|
11,0400
|
11,0950
|
11,2200
|
11,2770
|
İsviçre Frangı
|
9,3100
|
9,3590
|
9,4960
|
9,5440
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
8,4200
|
8,5000
|
8,5350
|
8,6150
|
Avro
|
9,9540
|
10,0340
|
10,1340
|
10,2140
|
Sterlin
|
10,9800
|
11,1900
|
11,1600
|
11,3700
- 18:35
- 18:16
- 18:22
- 18:08
- 18:04