Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 8,4520'den işlem görüyor.

Dün en düşük 8,4153, en yüksek 8,4796 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4192'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 8,4520'den işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,9990'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,0840'tan satıldı.

6 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: