Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,2460'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 8,0839 en yüksek 8,2078 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,1849'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2310'dan işlem gördü.

28 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: