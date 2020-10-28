Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 28 Ekim 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,2460'tan işlem görüyor. İşte, 28 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,2460'tan işlem görüyor.
Dün, en düşük 8,0839 en yüksek 8,2078 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,1849'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2310'dan işlem gördü.
28 Ekim güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
SALI
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
8,1720
|
8,1730
|
8,2450
|
8,2460
|
Avro
|
9,6710
|
9,6720
|
9,6800
|
9,6810
|
Sterlin
|
10,6320
|
10,6850
|
10,6970
|
10,7510
|
İsviçre Frangı
|
8,9920
|
9,0370
|
9,0610
|
9,1070
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
8,1420
|
8,2220
|
8,2150
|
8,2950
|
Avro
|
9,6310
|
9,7110
|
9,6400
|
9,7200
|
Sterlin
|
10,5720
|
10,7820
|
10,6370
|
10,8470
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