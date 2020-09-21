Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 21 Eylül 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6250’den işlem görüyor. İşte, 21 Eylül güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün yükselişle başlamasının ardından 7,6250'den işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,5382, en yüksek 7,5862 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,5604'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5740'tan işlem gördü.
21 Eylül güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,5730
|
7,5740
|
7,6240
|
7,6250
|
Avro
|
8,9640
|
8,9650
|
8,9610
|
8,9620
|
Sterlin
|
9,7980
|
9,8480
|
9,7950
|
9,8440
|
İsviçre Frangı
|
8,3140
|
8,3560
|
8,3460
|
8,3880
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,5430
|
7,6230
|
7,5940
|
7,6740
|
Avro
|
8,9240
|
9,0040
|
8,9210
|
9,0010
|
Sterlin
|
9,7380
|
9,9480
|
9,7350
|
9,9450