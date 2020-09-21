Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 azalışla 469,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,10 düşüşle 469,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 468 liray 80 kuruşken satışı ise 469 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 755 lira satış fiyatı 760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 21 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: