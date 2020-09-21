Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımda Avrupa Ülkelerinin Ortalama Büyüme Hızları" başlıklı grafik paylaştı.

Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin 2. sırada olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak.

Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik.

Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak.



Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. pic.twitter.com/q5l4eBnUxs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020

Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum."