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Ekonomi
AA 03.06.2026 09:53

Et, süt ve su ürünleri tesislerine yeni destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek.

Et, süt ve su ürünleri tesislerine yeni destek
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 milyon euro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı'nın yeni çağrısına ilişkin paylaşım yaptı.

Kırsala bereket, girişimcilere güç olmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları ifade etti:

"30 milyon euro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı bugün yayımlandı. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri kapsamında, süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesislerini, süt toplama merkezlerini, soğuk hava depolarını destekleyeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında, vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak, üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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