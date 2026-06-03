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Ekonomi
AA 03.06.2026 09:52

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 590 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 240 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında son durum

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 629 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 240 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,7 değer kaybıyla 4 bin 457 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da çatışmaların tekrar şiddetlenmesinin ABD-İran görüşmelerini çıkmaza sokması ve petrol fiyatlarında yükselişe neden olması enflasyonist baskıları tetiklerken altın fiyatlarında bu durumun borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerle düşüş eğilimi öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalar da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı nisanda bir önceki aya kıyasla 731 bin artarak 7 milyon 618 bine ulaştı ve Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu veri Fed'in bir sonraki adımının faiz oranlarını artırmak olacağı yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Para politikası cephesinde de Fed yetkililerinin açıklamaları izlenirken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını şimdilik sabit tutmanın makul olduğunu ancak yüksek seyreden enflasyon karşısında yakında adım atmak zorunda kalınabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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