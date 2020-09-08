İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan B.S. ile kocası G.S., 12 yıl önce satın aldıkları evde yaşamaya başladı. Evin tapusu G.S. adına kayıtlıydı. Eşinden habersiz bankadan kredi çekti, evi ipotek ettirdi. Ancak kredi ödemelerinde sorun yaşamaya başladı. Kredi ödenmeyince banka ipotek edilen evin satışı için düğmeye bastı.

İcradan satılan ev bankaya geçti

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Çünkü yaşananlardan eşin haberi yoktu. B.S., zaman kaybetmeden, ipoteğin kaldırılması için Küçükçekmece Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak bir ay içinde icradan satılan ev bankaya geçti.

İpoteğin geçersiz olduğuna hükmedildi

B.S. ev icradan satılsa da pes etmedi. Bu kez Küçükçekmece 5'inci Aile Mahkemesi’ne ‘tapu iptal ve tescil’ davası açtı. Yerel mahkeme, 1 yıl süren yargılama sonrası davacı kadını haklı buldu. Kararla, tapunun bankaya geçmesi iptal edildi. Banka kararı temyiz ettirdi, Yargıtay'a taşıdı. Dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi. Kurul, aile konutunda eş rızası alınmadan yapılan ipoteğin geçersiz olduğuna hükmetti.

Kararın temel dayanağını ise Türk Medeni Kanunu’nun 194'üncü maddesi oluşturuyor. O maddeye göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.